شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يتزوج من ابنة عمه رحمة أحمد فى "الكبير أوى 6" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطل النجم أحمد مكى، على جمهوره في السباق الرمضانى المقبل، من خلال مسلسل "الكبير أوى 6"، بعد أكثر من 6 سنوات من تقديم الجزء الخامس، الذى قدم في 2015، وخلال الأحداث الجديدة من المسلسل يتزوج الكبير أوى والذى يقدم شخصيته أحمد مكى، من ابنه عمة "زادة" الفنانة رحمة أحمد للاهتمام بأولاده "العترة وجوني" وتدور الأحداث في قالب كوميدى.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج احمد الجندي.

وعرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوى" عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وأصبح واحداً من أبرز المسلسلات الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان من كل عام، وذلك بعدما تم تقديم 4 أجزء أخرى أعوام 2011، 2013، 2014، 2015، وتدور أحداثه حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذى اكتشف وجود شقيقين توأم له، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوة الثلاثة.

وقدم أحمد مكى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.