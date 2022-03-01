"سأحبك للأبد".. مها الصغير تحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الإعلامية مها الصغير بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد السقا، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت مها: "كل سنة وإنت طيب حبيبي، شريكي في الحلوة والمرة، احنا دايما بنكمل بعض، سأحبك للأبد، إنت عيلتي لسنين كتير جاية حبيبي".

الفنان أحمد السقا من مواليد ١ مارس، ويعتبر من أشهر النجوم على الساحة الفنية، اشتهر بتقديم أعمال الأكشن حتى أصبح رمزا من رموز أفلام الأكشن والإثارة.

ومن أشهر أعماله: "الجزيرة، تيتو، مافيا، أفريكانو، هروب اضطراري، عن العشق والهوا، الحصان الأسود، الجزيرة ٢، ابن القنصل" وغيرها من الأعمال.