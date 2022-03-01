"هنكسب إن شاء الله".. مي كساب تنشر صورة من "اللعبة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي كساب صورة من كواليس مسلسل "اللعبة 3 – اللعب مع الكبار"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة: "صاحية كده ولا مش صاحية اللعبة دي بتخم معلش يا ماظو هارد لك هنكسب هنكسب إن شاء الله، اللعبة 3- اللعب مع الكبار".

وانهالت التعليقات على الصورة وجاءت كالتالي: أفتكرت خالد أبو النجا، فكرة حلوة، ماظو بيعاملك كده ليه من ساعة ما سرقتيه، بطلوا تحرقوا المسلسل علشان لسه بشوفه بالليل، كل مسمع حلقة أبقى زعلانة إنهم بينقصوا مش عاوزاه يخلص خالص، مسخرة أقسم بالله، هموت".

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني.