100 شاب وفتاة من جميع محافظات مصر يحضرون "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن استقبالهم لـ100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة ليحضروا كل فعاليات المهرجان ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة في الفترة من 4 إلى 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، للمساعدة على التعرف على الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وآمالها وأحلامها.

وبحسب بيان صادر عن المهرجان جاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون من خلال برنامج "نوافذ" الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف من نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.

مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة يقدم أيضا 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر، ويحرص المهرجان كل عام على تقديمها، ومع كل دورة يجدد ويقدم ورش مختلفة تقام لأول مرة، ومن ورش الدورة الحادية عشرة ورشة جديدة تقام لأول مرة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب" للفنانة إيمان شاهين، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج أحمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتقدم ورشة "سينما الأطفال" للمخرجة شويكار خليفة والتي تستهدف طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم في صناعة فيلم قصير، ويقدم الفنان سعيد الباجوري ورشة تصنيع المراكب التراثية والفرعونية، حيث يستخدم في صناعته خامات متنوعة منها "الخشب، والورق المقوى، والغراء الأبيض، أو أي مادة لاصقة، ورق للرسم، وخيوط"، كما يصنع مجسمات بمقاسات مختلفة لعدد من أشهر المراكب التراثية مثل "مركب حتشبسوت، إيزيس" ويستهدف في هذه الورشة جميع الفئات من أبناء مدينة الأقصر والصعيد .

ويقدم الدكتور أحمد حمزة عميد كلية الفنون الجميلة ورشة "رسم جداريات" وتستهدف تعليم الموهوبين بصعيد مصر رسم الجداريات الفرعونية ورسم الملوك والمومياوات، ويقدم الفنان وائل نور ورشة "رسم للأطفال"، أما ورشة "تدريب الممثل" يقدمها الفنان الأسعد الجاموسي الدكتور بجامعة صفاقس لمادة المسرح وهو من الفنانين المسرحيين المعروفين بتونس، وشارك مؤخرًا في فيلم "ابن دموعها" الذي قام بإخراجه المخرج المصري سمير سيف، وكان رئيسا لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، وتقدم ورشة "الأفيش السينمائي قديم في جديد" الفنانة التشكيلية زينب صبحي التي تستهدف المهتمين بالسينما في صعيد مصر وتشجيعهم على الانغماس في العمل والإبداع .

أما المعارض فالمهرجان يقدم هذا العام ثلاثة معارض فنية على هامش فعالياته بهدف إحياء فنون مصر القديمة، واستعادة الدور الحضاري والثقافي لمدينة الأقصر عاصمة مصر القديمة على مر مئات السنين وعاصمة الثقافة العربية، فيقام معرض فوتوغرافيا (توت عنخ آمون) الذي يتضمن كنوز الملك " توت عنخ آمون" الذي تولى الحكم صغيرا تسع سنوات وتوفي شابا في ظروف غامضة، ويقام أيضا معرض الفنانين التشكيليين من الجنوب والذي يهدف إلى علاج الكثير من المشكلات التي تواجه المشهد التشكيلي في مصر باعتباره سيسد الفراغ الناتج عن عدم وجود متاحف فنية تعرض الأعمال التشكيلية بشكل كبير، ويقام معرض أفيشات المكرمين في المهرجان للاحتفاء بهم وتعريف جمهور وضيوف المهرجان بالمكرمين في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.