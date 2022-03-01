شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا ماهر تشارك فى بطولة مسلسل "فى بيتنا روبوت 2" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دنيا ماهر في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي يتم تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة في الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه العام الماضى خلال 20 حلقة على قناة CBC.

مسلسل "في بيتنا روبوت 2" يعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان المقبل وهو تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال وبطولة هشام جمال، ليلي زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعددمن ضيوف الشرف

يحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

ويعرض للفنانة دنيا ماهر حالياً في السينمات فيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتورة.