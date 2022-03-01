شكرا لقرائتكم خبر عن 425 ألف دولار إيرادات The Godfather بعد إعادة طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "The Godfather" إيرادات وصلت إلى 425 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد عرضه بعدد من القاعات وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا علي طرحه، وهو الفيلم الذي يعتبر واحدًا من أعظم الأفلام فى السينما العالمية، والمصنف كثانى أفضل فيلم على مستوى التاريخ بعد فيلم Shawshank Redemption وكانا فى نفس التقدير 9.22 تقريبا، وواحدًا من أكثر الأفلام تأثيراً فى التاريخ.

الفيلم أبدعه المخرج العبقرى فرانسيس فورد كوبولا، حيث إن الفيلم مصنف كتحفة سينمائية اتفقت عليها أذواق كلا من النقاد والجماهير، ويروى قصة كتابة سيناريو فيلم العراب بواسطة فرانسيس كوبولا، وهو السيناريو المقتبس عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتب ماريو بوزو التى خرجت فى العام 1969، وفقا لموقع Variety.

وقدم المخرج الكبير فرانسيس كوبولا فى عام 1972 فيلم العراب "The Godfather" أحد أشهر أفلامه على الإطلاق، وكان حينها فى سن التاسعة والعشرين، ليضعه الفيلم فى مصاف المخرجين العظماء، متوجًا بجائزة الأوسكار لأحسن سيناريو بالمشاركة مع مؤلف رواية العراب الكاتب ماريو بوزو.

يذكر أن فيلم العراب "The Godfather" من بطولة مارلون براندو وآل باتشينو، وتدور أحداثه فى الفترة من 1945-1955، حول تحول مايكل كورليونى (آل باتشينو) من شخص عادى إلى زعيم مافيا عديم الرحمة بينما تؤرخ أيضا عائلة كورليونى تحت زعامة فيتو كورليونى (مارلون براندو)، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 270 مليون دولار أمريكى.