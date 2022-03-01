شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده وأصيل أبو بكر يحييان حفلاً غنائيًا بمهرجان فبراير الكويت الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنانان الكبيران محمد عبده وأصيل أبو بكر، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت، وذلك بعد غدٍ الخميس الموافق 3 مارس الجارى، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم الخليجية.

وأشعل الفنان العرب محمد عبده حفل توزيع جوائز حفلJOY AWARDS، حيث قدم أغنية "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما، وكان هاني شاكر قدم أغنية "علي الضحكاية" والتي تألق في تقديمها، وذلك بعدما قدمه كاظم الساهر والذي قدم أغنية "أحبيني" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.

وطرح فنان العرب محمد عبده مؤخرًا أغنية بعنوان "كتير اشتقت" التي يتعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

ويعتبر أصيل أبو بكر واحدا من أبرز الملحنين في الخليج، فقد تعاون مع عدد من الفنانين في مجال التلحين ومنهم عبد المجيد عبد الله في أغنية "أحبك ليه أنا مدري" والتي كانت من ألحان اصيل أبو بكـر، كما قام بتلحين عدد من الأعمال الفنية للمطرب عبد الله الرويشد والمطرب حسين الجسمى والمطرب عبد الكريم عبد القادر وديانا حداد ورجاء بالمليح.