هاني رمزي وداليا البحيري ضيفا برنامج "أحلى كلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري ضيفان على برنامج "أحلى كلام"، الذي يقدمه الفنان والمذيع أحمد فهمي، وذلك يومي الجمعة والسبت القادمين، في تمام الساعة العاشرة مساء علي قناة الحياة.

ومن المقرر أن يتحدث هاني رمزي وداليا البحيري عن الأعمال التي جمعتهما سابقًا، وآخرها مسرحية أبو العربي.

وتنافس الفنانة داليا البحيري، في سباق مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، مع المخرج أحمد نور، والذي أكد في بيان صحفي، أن "يوميات زوجة مفروسة أوي 5" سيكون مفاجأة للجمهور، وسيُناقش عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور المصري والعربي.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، يشارك في بطولته كل من داليا البحيري، خالد سرحان، مدحت تيخة، سلوى عثمان، علاء زينهم، نور إيهاب، محمد أبو داوود، إيمان السيد، ومروة عبدالمنعم وغيرهم.

يذكر أن مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز.