بسمة وشيري عادل ونيقولا معوض يعلنون جوائز أسوان لأفلام المرأة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهت منذ قليل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل، وسط الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بحضور محافظ أسوان وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وقام بتقديمه الإعلامية نرمين عامر وأخرجه هشام عطوة.

وقال المكتب الفني للمهرجان: "في التجربة الأولى لإدارة برنامج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بطريقة جماعية، من خلال مكتب فني مشكل من كل من دينا العليمي ومنة الله عبيد ومريم حمدي ومريم الفرجاني، بالإضافة لأحمد شوقي المستشار الفني للمهرجان، قام أعضاء المكتب الفني على مدار ثلاثة أشهر بمشاهدة ما يزيد عن 120 فيلما طويلا و300 فيلم قصير، ليتم من خلالها الاستقرار على برنامج المهرجان.

والبرنامج تشكل من 15 فيلمًا طويلًا و32 فيلمًا قصيرًا، تم تقسيمها بواقع 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة، 4 أفلام في مسابقة الأفلام المصرية، 24 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، و8 أفلام في مسابقة أفلام ذات أثر. الأفلام مثلت إنتاجات 33 دولة من 5 قارات.

وشكلت نسبة الأفلام من إخراج مخرجات إناث 82% من مسابقة الأفلام الروائية، 75% من مسابقة الأفلام المصرية، و75% من مسابقة الأفلام القصيرة.

واستضاف المهرجان ستة لجان تحكيم، للمسابقات الأربعة (الطويل والقصير والمصري وأفلام ذات أثر)، بالإضافة للجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي للفيلم اليورومتوسطي، وجائزة نقاد السينما المصريين، بلغ عدد أعضاء لجان التحكيم 22 عضوًا، 16 منهم من السيدات.

وأقيمت كافة عروض البرنامج بانتظام في موعدها، عدا عدة عروض شهدت تأخيرًا لا يتجاوز عدة دقائق، وتمت ترجمة جميع الأفلام غير الناطقة بالعربية تسهيلًا على جمهور مدينة أسوان، عدا فيلمين تم عرضهما دون ترجمة للعربية لأسباب تقنية. وبشكل عام تمت جميع العروض في ظروف تقنية ممتازة باستخدام أفضل جودة ممكنة في القاعات المصرية.

ونظم مهرجان أسوان أيضًا مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية حول موضوعات مرتبطة بصناعة السينما وريادة الأعمال، شهدت حضورًا كثيفًا من أهالي أسوان. إلى جانب إطلاق المهرجان لوثيقة هي الأولى من نوعها في مصر حول سياسة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

ويشكر المكتب الفني للمهرجان كل من ساهم في خروج الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة بصورة لائقة فنيًا، آملين أن يكون البرنامج قد لاقى إعجاب جمهور مدينة أسوان وضيوفها من محترفي صناعة السينما وشباب الورش، وأن تكون الأفلام المختارة قد حققت أهدافها من دعم القضايا النسوية وتسليط المزيد من الضوء على التحديات الملحة التي تواجهها المرأة في كل مكان من عالمنا المعاصر.

وقال محمد عبدالخالق رئيس المهرجان: أخيرًا وليس آخراً.. دورة مشحونة بالفعاليات، وبرامج أفلام مثيرة للخيال وجلسات صناعة، وقضايا هامة، مبادرات، معارض، أفلام ذات أثر وورش تدريب، وسينما لأطفال القرى والنجوع كانت حصيلة دورة المهرجان السادسة.. أشكركم على حسن تعاونكم، وأتمنى أن تعودوا لنا في الدورات القادمة، وفي ختام دورتنا السادسة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على دعمهما الكبير للمهرجان.. كما نتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس للقومي للمرأة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ عمر القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، والشكر المتواصل لسيادة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأب الروحي للمهرجان وكبير عائلته، شكرا سيادة المحافظ على كل جهودك".

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل ستار على الدورة السادسة عقب النجاح المدهش في ورش العمل والندوات والفعاليات المختلفة .

وتابع "استضافة اسوان لهذا المهرجان المتميز وغيره من المهرجانات السابقة يؤكد أن هذه المحافظة في قلوب زائريها ومحبيها وهي جاهزة دائما لاستضافة كل المهرجانات، وشكر الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة على نجاح هذه الدورة، وقدم الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة على جهودها الكبيرة في دعم المهرجان، وقدم الشكر للسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان كما دعا بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان لإصابته بأزمة صحية".

وأعلن جوائز المهرجان في دورته السادسة، كوكبة من النجوم، بينهم: نيقولا معوض، بسمة، شيري عادل وداليا البحيري، وجاءت على النحو التالي..

وقررت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي اختتم فعاليات دورته السادسة، منح جائزة نادية لطفي للفنانة كرم طاهر عن دورها في فيلم "فرحة" إخراج دارين سلام والفيلم من إنتاج الأردن، السويد، السعودية، وذهبت جائزة سعاد حسني لأحسن ممثلة للفنانة سابين أزيما عن دورها في فيلم "اسم سري" إخراج أوريليا جورج، والفيلم إنتاج فرنسي.

وحصد جائزة لطيفة الزيات لأحسن سيناريو فيلم "ريحانة" إخراج عبدالله محمد سعد، وهو إنتاج بنجلاديش، سنغافورة، بينما ذهبت جائزة بهيجة حافظ لأحسن مخرجة إلى دارين سلّام مخرجة فيلم "فرحة"، وهو إنتاج مشترك بين الأردن، السويد، السعودية.

وفاز بجائزة رشيدة عبدالسلام، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) الفيلم السعودي "قوارير"، إخراج نورة المولد، نور الأمير، رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، وحصد جائزة آسيا داغر لأحسن فيلم، الفيلم الفرنسي "أم طيبة" إخراج حفصية حرزي.

وتترأس لجنة تحكيم المسابقة النجمة الرومانية كريستينا فلوتور، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2012، وتضم في عضويتها النجمة المصرية بسمة، والنجمة الفرنسية مارلين كانتو، والناقدة والمبرمجة الألمانية إنجريد بيرباوم، والمؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن جوائز المسابقة، إذ ذهبت جائزة عطيات الأبنودي لأحسن مخرجة فيلم قصير إلي ماريان فارلاي مخرجة فيلم "الصقيع" من كندا.

وذهبت جائزة ناهد نصر الله، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) إلى فيلم "شم النسيم"، إخراج مارك لاتي، وهو إنتاج مصر، الولايات المتحدة.

وحصد جائزة نبيهة لطفي لأحسن فيلم قصير الفيلم الأسباني "صمّاء"، إخراج نوريا مونوز-أورتن وإيفا ليبريتد.

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في عضويتها النجمة المصرية شيري عادل، والكاتبة والمخرجة السعودية هناء العمير، والمبرمجة كارين شايلي.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم يورومتوسطي يتناول قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، حيث ذهبت الجائزة لفيلم "فرحة" إخراج دارين سلّام، وهو إنتاج الأردن، السويد، السعودية.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج المصري مجدي أحمد علي، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية "أولا سلوى" والكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.

كما ذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان للإنتاج إلى فيلمي "أن تكون بهجة" إخراج تغريد العصفوري، و"كف مريم" إخراج روجينا بسالي.

وذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لتطوير السيناريو مناصفة بين آية خالد عن سيناريو فيلم "جميلة من غير حاجة"، ونوال محمود عن فيلم "رسول الحب"، وقام بتسليم الجوائز الفنانة سلوى محمد علي والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة جيميناي أفريقيا.

كما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جوائزها، ويرأس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز، وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيري، والفنان نيقولا معوّض.

وذهبت جائزة نوت لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، لفيلم "قمر 14" إخراج هادي الباجوري وهي مقدمة من شركة سينرجي، كما فاز بجائزة نوت لأحسن فيلم مصري يمثل إبداع المرأة، فيلم "العودة" إخراج سارة الشاذلي، والجائزة مقدمة من مؤسسة بلان إنترناشونال، وذهبت جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، إلي فيلم "روابط مقدسة" إخراج محمد صالح هارون والفيلم إنتاج تشاد، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وتتكون لجنة التحكيم من الناقد الكبير كمال رمزي رئيسا وتضم في عضويتها الناقدة صفاء الليثي والناقدة ماجدة خير الله.

وأعلنت لجنة تحكيم برنامج "أفلام ذات أثر" جوائز المسابقة، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتب أحمد محمود، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وذهبت جائزة أحسن موضوع لفيلم "حكايتها" إخراج سيد علي من مصر، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "أبواب مكة" إخراج مهند دياب من مصر، كما حصد فيلم "بداية الخيط".