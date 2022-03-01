أمير الشناوي عن الإسماعيلية التسجيلي: أحد أفضل المهرجانات المتخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المخرج أمير الشناوي عن سعادته بعرض فيلمه التسجيلي القصير "إدريس" ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلي الدولي للأفلام التسجيلية.

وشارك أمير متابعي حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورة الملصق الدعائي للفيلم، معلقا "مبسوط ومتحمس جدا إن العرض الأول لفيلمي التسجيلي القصير (إدريس) هيكون في المسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية القصيرة في مهرجان الإسماعيلية الدولي في دورته الـ ٢٣، المهرجان اللي بعتز بيه وبعتبره كأحد أفضل المهرجانات المتخصصة في المنطقة العربية وأفريقيا وبحب أحضره من زمان".

كان المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة كشف عن البوستر الرسمي للدورة الـ 23 للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس المقبل.

وعلق "هنداوي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "مدينة لا تموت، التصميم هو محاولة لإلقاء الضوء بشكل مختلف على تاريخ المدينة القديمة، المعارك التي دارت على أرضها كانت الملهم الأساسي لرسم صورة أقرب للحلم".