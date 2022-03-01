شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف دولار إضافية لـ فيلم الرومانسية Redeeming Love والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرومانسية والدراما Redeeming Love، بـ حوالى 300 ألف دولا في شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إلى 9 ملايين و395 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 يناير الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم الرومانسية Redeeming Love بين 9 ملايين و193 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و202 ألف و668 دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Redeeming Love من إنتاج شركة Universal، ويدور فيلم Redeeming Love استنادًا إلى الرواية الأكثر مبيعًا من تأليف فرانسين ريفرز، يعد فيلم Redeeming Love قصة قوية من الحب والمثابرة التي لا هوادة فيها حيث تصطدم علاقة زوجين شابين بالواقع القاسي لحمى الذهب في كاليفورنيا عام 1850.

فيلم Redeeming Love من بطولة كل من أبيجيل كوين، توم لويس، فامك يانسن، لوجان مارشال جرين، نينا دوبريف، ليفي بيرش، إريك داين، براندون أوريت، جيمي لي أودونيل، جوش تايلور، ويلي واتسون، ومن إخراج المخرج ج. كاروسو، الذى شارك في تأليف العمل بـ جانب المؤلف الرئيسى للفيلم فرانسين ريفرز.

كما يجرى الممثل جايسون موموا مفاوضات للانضمام إلى الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، بـ شخصية شريرة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وإلى الآن لم تعلق شركة Universal على الخبر بعد.

كما أنه من المتوقع ظهور الممثلة تشارليز ثيرون في الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع"nme"، على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع"nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

وسيصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.