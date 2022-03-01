رهف القحطاني تثير الجدل بإعلان “Sexy ومثير”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 05:43 صباحاً - أثارت المشهورة السعودية، رهف القحطاني المعروفة بلقب “وذ نكهة”، استياء مواطنيها بإعلان جريء لأحد عطورها بالمعرض المقام بالعاصمة الرياض والذي وصفته بـ “الـ Sexy والمثير”.

وظهرت رهف بفيديو نشرته عبر حسابها على “تيك توك”، وهي تصف العطر الخاص بالسيدات المتزوجات. أنه سكسي ومثير.

وخصصت وذ نكهة في حديثها، الفتيات الأكبر من 17 عاماً، قائلة لهن إن هذا العطر مميز لجذب الرجال.

أما المتزوجة فنصحتها رهف بشراء العطر المثير على حد وصفها، حتى لا يفارقها زوجها.

وقد سخر البعض من طريقة اعلان رهف القحطاني حيث كتب احدهم “قالت سقسي وحست ماعلنت صح ارجعت وقالت مثير مازبط معها ارجعت وقالت للحبيبه ماقتنعت قالت بعد ١٢ بالليل يعني من الاخير اعلان متعوب عليه سود الله وجهك الفلوس مو كل شي الله يفشلك بس.”.

بينما كتب اخر “ليش مستغربين هم كذا مشاهير الفلس مستعدين يتجاوزون جميع الخطوط الحمراء ويخالفون القيم والمبادئ والدين قبل ذلك في سبيل كسب الاموال والحصول على تفاعل اكثر , لكن الشرهة مو عليهم بل على اللي يتابع تفاهتهم.!”.