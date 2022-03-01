ابنتا امل عرفة وعبدالمنعم عمايري يخطفان الانظار في حفل زفاف وسيم كعدان.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 05:43 صباحاً - خطفت سلمى ومريم ابنتا الفنانة السورية أمل عرفة من زوجها السابق الفنان عبد المنعم عمايري، الأنظار إليهما، خلال تواجدهما مع والدتهما في حفل زفاف مصمم الأزياء السوري وسيم كعدان.

واختارت الشقيقتان الظهور بفستانين ناعمين باللونين الأزرق والزهري، في حين اعتمدت كلتاهما مكياجا هادئا أبرز جمالهما وأفصح عن أن الشقيقتين أصبحتا شابتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأم وابنتيها، مشيرين إلى أن سلمى ومريم تشبهان والدتهما أمل عرفة بشكلٍ كبير؛ إذ جاء في تعليق إحداهن: ”كتير صايرين يشبهوا أمهن“.

في حين أشار آخرون إلى جمال مريم وسلمى؛ إذ قالت أخرى: ”ما شاء الله كبرانين وحليانين الصبايا“، وأضاف آخر: ”شو حلوين“.

وشهد حفل زفاف مصمم الأزياء السوري وسيم كعدي وعروسه غنى خير، حضور عددٍ كبير من أهل الفن والنجوم.