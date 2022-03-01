مسلسلات رمضان 2022.. طرح بوسترات "أحلام سعيدة" لـ يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة يسرا عن بوسترات مسلسلها الرمضاني المُقبل "أحلام سعيدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكانت البوسترات لكل من الفنانات: يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب.

وعلقت الفنانة يسرا على الصور: "انتظروني أنا والنجمات غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، في مسلسل أحلام سعيدة، في رمضان 2022".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، مع المخرج عمرو عرفة بعد 8 سنوات من إخراجه مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان 2021، مع النجوم: مايان السيد وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبدالعزيز.