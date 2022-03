شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Blacklight يحقق 9 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمى فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والأكشن الجديد Blacklight للممثل العالمى ليام نيسون، إيرادات وصلت إلى 9 ملايين و469 ألف دولار منذ طرحه يوم 11 فبراير الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم Blacklight بين 8 ملايين و696 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و772 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل الجديد من إنتاج شركة Briarcliff Entertainment، وتصل مدته إلى ساعة و44 دقيقة.

يدور فيلم Blacklight حول ترافيس بلوك هو عميل حكومي الذى يقرر التصالح مع ماضيه الغامض، وذلك عندما يكتشف مؤامرة تستهدف مواطنين أمريكيين، حيث يجد بلوك نفسه في مرمى نيران مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي ساعد في حمايته ذات مرة.

ويقوم ببطولة فيلم Blacklight كل من ليام نيسون، ايدان كوين، تايلور جون سميث، إيمي رافير لامبمان، كلير فان دير بوم، ياعيل ستون، أندرو شو، زاك ليمونز، جابرييلا سينجوس، تيم دراكسل، جورجيا فلود، كارولين برازير.

كما انضم عدد من الفنانين لأسرة فيلم الإثارة الجديد Marlowe، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى ليام نيسون، وهم ديان كروجر وجيسيكا لانج وأديويل أكينوي-أجباجي وآلان كومينج وداني هيستون وإيان هارت وكولم ميناي، حيث التحقوا بالعمل الذى يتم تصويره الآن ما بين أيرلندا وإسبانيا.

ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، يقوم بـ كتابة السيناريو ويليام موناهان (The Departed)، العمل الجديد مستوحى من رواية The Black-Eyed Blonde للكاتب جون بانفيل، بالمشاركة مع المؤلف نيل جوردان (The Crying Game) الحائز على جائزة الأوسكار.

ولم تكشف الشركة المنتجة معلومات حول موعد طرح الفيلم الجديد Marlowe، لكن وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، من المقرر ان يصل العمل الجديد قبل نهاية العام الجارى 2022.