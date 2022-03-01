ميمي جمال تنتقد منى زكي: “اختارت دور غلط.. ولكل جواد كبوة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 مارس 2022 02:43 صباحاً - انضمت الفنانة المصرية ميمي جمال الى قائمة المنتقدين للدور الذي لعبته منى زكي في فيلم ”أصحاب ولا أعز“ معتبرة أنه كان سوء اختيار منها.

وقالت ميمي جمال في ظهور عبر قناة ”ام بي سي مصر“، إن الجمهور من حقه الاعتراض على الأدوار التي يقدمها الفنان، لكن ليس من حقه مهاجمة الفنانة نفسه، مؤكدة أن منى زكي ممثلة ممتازة.

ووصفت الدور الذي لعبته في الفيلم الذي عُرض على منصة نتفليكس وأحدث جدلا واسعا بالقول ”ممكن تقولي عليه سوء اختيار هي اختارت الدور دا غلط، هي فنانة كويسة جدا وممثلة ممتازة، لكن لكل جواد كبوة“.

كما انتقدت الممثلة المصرية البالغة 81 عاما، المخرج هادي الباجوري، بخصوص تصريحاته المثيرة للجدل عن زوجته قائلة ”لو رجولتك تسمح يبقى متطلعش على الهواء وتقول كدا.. لو هذا طبعك خليك في حالك، يعني إنت شايف أن رجولتك بتقولك إنت موافق، خلاص متخرجش على الهواء وتقول كدا“.

وأشارت إلى انفصال زوجته الفنانة ياسمين رئيس عنه، قائلة: ”هي كمان لم سمعت التصريح ده وكلامه على الهواء، والله أعلم، أعتقد إنها انفصلت“.

وأكدت ميمي أنها شاهدت الحلقة التي أدلى خلالها الباجوري بالتصريحات المثيرة، مؤكدة أنها شعرت بالاستغراب من كلامه، وقالت ”إحنا يا ناس ناسيين إننا مصريين شرقيين، الطبع عندنا بيغلب التطبع، وفي أشخاص عايزين يطبعونا بطباع مش بتاعتنا خالص“.