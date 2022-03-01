شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Cyrano يقترب من نصف مليار دولار إيرادات بـ3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Cyrano، إيرادات وصلت إلى 473 ألف دولار، وذلك خلال يومين عرض فقط، حيث عرض الفيلم يوم 25 فبراير الجاري، وهو فيلم موسيقى للمخرج البريطانى الحاصل على جوائز جو رايت، وهو دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه، يعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية الرائعة بمشاركة نجم مسلسل "صراع العروش" الحاصل على 4 جوائز إيمى بيتر دينكلاج، وهايلى بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.

يدور الفيلم الجديد Cyrano فى إطار رومانسى ودراما وأكشن، حيث يحكى قصة رجل سابق لعصره Cyrano de Bergerac الذى يُبهر سواء من خلال التلاعب بالألفاظ فى مبارزة لفظية أو بالسيوف فى مبارزة، لكنه مقتنعًا أن مظهره يجعله غير مستحق حب صديقتة المخلصة، روكسان، وبالتالى لم يعلن Cyrano بعد عن مشاعره تجاهها، ما أدى إلى وقوع روكسان في حب كريستيان من النظرة الأولى.

الفيلم عرض في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي وكرّم المهرجان الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، وهى فنانة عالمية قدّمت الكثير من الأعمال وترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم، بما فيها جائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) وجائزة الأوسكار، حيث يعتبرها النقّاد واحدة من أهم المواهب النسائية فى أوروبا على الإطلاق، ومن أشهر أعمالها "8 نساء" (2002) للمخرج فرانسوا أوزون، "اشمئزاز" (1965) للمخرج رومان بولانسكي، "راقصة فى الظلام" (2000) من إخراج لارس ڤون ترير، و "الهند الصينية" (1992) الذى ترشّحت عنه لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، كما فازت كاترين بجائزتى سيزار وترشحت لـ14 جائزة أخرى، وفازت بجائزة مهرجان البندقية المرموقة لأفضل ممثلة.