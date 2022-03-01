ميرنا جميل: لم أجر عمليات تجميل وعشقت الفن منذ الصغر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ميرنا جميل أنا خريجة ألسن قسم ألمانى وانجليزى ودراستى بعيدة كل البعد عن الفن، وأسرتى تتكون من اربع بنات وولد، وأنا الوسطانية فى العائلة، وعن مواهب اخواتها قالت، أختى الصغيرة استايليست، وأختى الثانية موهوبة فى الديكور.

وأضافت ميرنا جميل خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن الفنانة سناء جميل ليست جدتها وأنها إشاعة علشان اسم جميل، وده شرف لى طبعا.

وأشارت ميرنا جميل إلى أن موهبتها بدأت منذ الصغر وكانت تحب تقليد الفنانين، والبداية الحقيقية فى مركز الابداع مع المخرج الكبير خالد جلال وبدايتها من خلال مسرحية، كما أن لها تجربة ببرنامج فورمات أمريكى من سنة 74 وبيقدم عددا من الاسكتشات ومن أفضل الحلقات التى قدمتها بالبرنامج الحلقة الاول مع عمرو يوسف وأيضا بحب حلقة يسرا وروبى.

وتابعت ميرنا جميل، أنا بحب الرسم وبدخل المطبخ فى حالتين فقط، لما أقبض الشيك أو لما أمضى عقد فيلم وبعرف أطبخ شرقى كويس جداً.

وأشارت إلى أنها كانت تشبه شاكيرا فى مرحلة من عمرها عندما كان شعرها أصفر، وأيضا وهى صغيرة كانت تشبه نوال الزغبى وكانت بتحط حسنة زيها، كما حدث موقف محرج لى وهو أن زميلها فى الفصل وهى لديها 9 سنوات أرسل لها ورقة مكتوب فيها بحبك، وكتبتله عليها وأنا كمان واتفقنا اننا نتقابل فى النادى، ورجعت إلى المنزل وحطيت ميكب وعملت شعرى مثل نوال الزغبى وحطيت الحسنة، ولما ذهبت إلى النادى الدنيا مطرت والميكب باظ والحسنة وقعت.

وتابعت ميرنا أنا لم أقم بأى عمليات تجميل، ولو هاعمل مش هغير فى شكلى لكن حاجات ليها علاقة بالبشرة فقط، وكنت رياضية جداً وكنت أحمل حتى 50 كيلو حديد ولكن ذهبت إلى الطبيب واخبرنى بضرورة البعد عن الرياضة.