شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد جاستين بيبر .. ما لا تعرفه عن المغنى الشاب وأيقونة المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 1 مارس مع عيد ميلاد المغني الشهير جاستين بيبر الـ28، الذى يعتبر أحد اشهر المغنيين حول العالم، ممن لهم جماهيرية كبيرة رغم سنه الصغير، والذى نتعرض له في التقرير التالى عبر عدة معلومات عنه خلال السطور التالية.

وُلد جاستن بيبر في 1994 في أونتاريو، كندا، ونال المركز الثاني في برنامج مسابقات محلي بعمرٍ صغير، وتحول بعدها إلى ظاهرة على موقع يوتيوب.



بيبر

كان مهتمًا بالموسيقى وتعلم العزف على البيانو والطبول والجيتار والبوق، في عام 2007، حصل بيبر البالغ من العمر 12 عامًا على المركز الثاني في مسابقة الغناء المحلية في ستراتفورد، وأدى أغنية للفنان نيو So Sick.

أنشأت والدته في البداية حسابًا على يوتيوب لمشاركة أداء ابنها مع أفراد العائلة والأصدقاء، وبنمو شعبيته على القناة، واصلت نشر المزيد من أغانيه.

في 2010 واعد المغنية والممثلة التلفزيونية سيلينا غوميز Selena Gomez ، التي تلقت تهديدات بالقتل نشرت على موقع تويتر بعد نشر صور للثنائي يتبادلان القبل في إجازة 2011.



بيبر مع جوميز

انتهت علاقة الثنائي في نوفمبر عام 2012، ثم ارتبط بعدها بهايلي بالدوين.