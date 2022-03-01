بحث تفاصيل إقامة الدورة الأولى من مهرجان "بورسعيد لسينما العالم القديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

التقى القائمون على مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمس الاثنين، لمناقشة استعدادات إقامة الدورة الأولى، والتي تُقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد.

شهد الاجتماع حضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمخرج إسماعيل مراد، ومحمد الدسوقي مستشار المحافظة للثقافة، ومسؤولي الجهاز التنفيذي ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان على أن المحافظة أصبحت مؤهلة لإقامة كبري الفعاليات الثقافية والفنية الدولية، مضيفا أننا نجحنا في إقامة وتنظيم مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني لخمسة أعوام على أعلى مستوى، لافتا أن البنية التحتية لمحافظة بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لإقامة مختلف الفعاليات الثقافية والفنية.

واستمع محافظ بورسعيد خلال اللقاء، لكافة الجوانب المتعلقة بإقامة المهرجان والذي يقام لأول مرة بمحافظة بورسعيد، ويهدف للتعريف بحضارات وثقافة العالم القديم في الدول الأوربية والآسيوية والأفريقية من خلال الأعمال الفنية والسينمائية التي وثقت مختلف الحضارات القديمة، ويعد إضافة لمحافظة بورسعيد في إثراء مجال الثقافة والفن للمحافظة، خاصة بعد اختيار محافظة بورسعيد لتكون عاصمة الثقافة المصرية العام الماضي.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي على أعلى مستوى بما يليق بمحافظة بورسعيد، موجها بسرعة البدء في تشكيل اللجان اللوجيستية والفنية والإعلامية الخاصة بتنظيم المهرجان، والتنسيق الكامل بين منظمي المهرجان ومحافظة بورسعيد، ليتم تنفيذ عمل فني متميز يضاف لمحافظة بورسعيد، مؤكدا على أهمية الدقة والانضباط في التخطيط والإعداد والتنفيذ للمهرجان، وتوزيع المهام والمسؤوليات بالشكل الأمثل.

يُذكر أن مهرجان بورسعيد السينمائي (مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم) يقام في مدينة بورسعيد في دورته الأولى في الفترة من 25 حتى 30 يونيو المُقبل.