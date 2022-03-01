حدث بالفن| وفاة مؤلف وفنان ينفي معاناته من الاكتئاب وفنانة تؤدي العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع الخليج 365 يوم الاثنين 28 فبراير، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: وفاة المؤلف مصطفى سعد، والفنان هشام المليجي ينفي مروره بحالة اكتئاب، وسفر فريدة سيف النصر لأداء مناسك العمرة، وتفاصيل زيارة سماح أنور لسمير صبري في المستشفى وغيرها من الموضوعات، التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء الأحد، وفاة المؤلف مصطفى سعد. إليكم التفاصيل..

هشام المليجي يكشف حقيقة معاناته مع الاكتئاب

كشف الفنان هشام المليجي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول تعرضه لاكتئاب، نظرًا لقلة مشاركته في الأعمال الفنية. إليكم التفاصيل..

مسلسلات رمضان 2022.. توفيق عبدالحميد يكشف تفاصيل شخصيته في "يوتيرن"

كشف الفنان القدير توفيق عبدالحميد، اسم شخصيته ومهنته في مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. إليكم التفاصيل..

فريدة سيف النصر تسافر للأراضي المقدسة لأداء فريضة العمرة

سافرت الفنانة فريدة سيف النصر، منذ ساعات، لأداء فريضة العمرة بالأراضي المقدسة، ونشرت صورة من الطائرة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك. إليكم التفاصيل..

بعد خصام سنوات.. تفاصيل زيارة سماح أنور لسمير صبري بالمستشفى

كشف الناقد طارق الشناوي، عن قيام الفنانة سماح أنور بزيارة الفنان سمير صبري، بعد خصام دام سنوات بينهما. إليكم التفاصيل..

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها بصورة تجمع العائلة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعائلتها يحملها والدها النجم الراحل سمير غانم. إليكم التفاصيل..

بمشاركة علي الحجار ومدحت صالح.. تفاصيل مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء

يقدم الشيخ ياسين التهامي، مجموعة من القصائد الصوفية في أولى ليالي مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، والمقرر افتتاحه مساء الخميس المقبل، بالمعبد الأثري في سوهاج. إليكم التفاصيل..

خاص| مخرج برنامج سمير صبري: "شفت فيه حاجة غريبة رغم سنه"

قال محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي، الذي يقدمه الفنان الكبير سمير صبري عبر أثير الإذاعة المصرية، إن خلال تواجده معه في المستشفى التي يتلقى العلاج بها في أزمته الصحية الأخيرة، لاحظ شيئا غريبا. إليكم التفاصيل..

هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: حامل؟

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها، الموافق أمس 28 فبراير الجاري. إليكم التفاصيل..

25 صورة من ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. بسمة وشيري وسلوي خطاب

أقيم مساء أمس الاثنين 28 فبراير، حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي شهد حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن في مصر والعالم العربي. إليكم التفاصيل..