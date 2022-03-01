حنان مطاوع في الأهرامات ومحمد سامي رفقة مي عمر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي طويل، من الأهرامات.

محمد الشرنوبي

نشر المطرب محمد الشرنوبي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

محمد مكاوي

نشر المطرب محمد مكاوي صورة تجمعه بخطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نجيم صورة قديمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

محمد سامي

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لهما.

نوال

نشرت الفنانة نوال الكويتية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أروى

نشرت الفنانة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" سوداء اللون.

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في أسوان.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة أبنائها.