فن ومشاهير

أحدث ظهور لدينا الشربيني والجمهور يغازلها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها بصورتين "سيلفي" لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا في الصور بإطلالة كاجوال، وشعر "كيرلي"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بحبك، الغالي، قمر".

جدير بالذكر أن دينا تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الرمضاني "المشوار"، الذي يجمعها بالفنان محمد رمضان، والمؤلف محمد فريد، والمخرج محمد ياسين.

ويعرض لـ دينا الشربيني، داخل دور العرض السينمائي فيلم "حامل اللقب" ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد كيلاني، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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