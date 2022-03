فيديو – سيلينا غوميز تسقط أرضاً خلال حفل توزيع جوائز SAG

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو محرج للنجمة العالمية سيلينا غوميز، وهي تسقط أرضاً في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة “SAGAwards” الثامن والعشرين، الذي يكرم بعضاً من أفضل العروض التلفزيونية والأفلام لهذا العام من قبل الممثلين، والذي أقيم مساء الأحد في 27 فبراير 2022.

وتعثرت النجمة الأميركية ​سيلينا غوميز​ على السجادة الفضية بسبب الحذاء العالي الذي كانت ترتديه من دار الأزياء العالمية كريستيان لوبوتان؛ حيث سقطت أرضاً على ركبتيها، فتدخل رجل الأمن على الفور للمساعدة، وما كان منها الا أن تخلت عن الحذاء وأكملت سيرها حافية القدمين.

واللافت أن سيلينا أيضاً، ظهرت على منصة توزيع الجوائز؛ حيث قدّم لها النجم العالمي مارتن شورت جائزة أفضل ممثلة داعمة لدور رئيسي عن فيلم West Side Story star Ariana DeBose، حافية القدمين؛ خوفاً من أن تقع مجدداً.

إليكم القائمة الكاملة للفائزين في حفل “SAGAwards”

أولاً: جوائز التلفزيون



أداء متميز لممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: “مايكل كيتون”، Dopesick.

أداء متميز لممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: “كيت وينسلت”، Mare of Easttown.

أداء متميز لممثل في مسلسل درامي: “لي جونغ جاي”، Squid Game.

أداء متميز لممثلة في مسلسل درامي: “جونغ هو يون”، Squid Game.

أداء متميز لممثل في مسلسل كوميدي: “جيسون سوديكيس”، Ted Lasso.

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: “جين سمارت”، Hacks.

أداء متميز من قبل فرقة في مسلسل درامي: Succession.

أداء متميز من قبل فرقة في مسلسل كوميدي: Ted Lasso.

أداء أكشن مذهل في مسلسل كوميدي أو درامي: Squid Game.

ثانياً: جوائز الفيلم السينمائي

أداء متميز من قبل ممثل في دور قيادي: “ويل سميث”، King Richard.

أداء متميز من قبل ممثلة في دور قيادي: “جيسيكا شاستين”، The Eyes of Tammy Faye.

أداء متميز من قبل ممثل في دور داعم: “تروي كوتسور”، CODA.

أداء متميز من قبل ممثلة في دور داعم: “أريانا ديبوز”، West Side Story.

أداء متميز من قبل فريق التمثيل في صورة متحركة: CODA.

أداء حركة مذهل من قبل فرقة حيلة في صورة متحركة: No Time to Die.