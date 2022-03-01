نقابة الممثلين الأمريكيين تصنع تاريخا جديدا في جوائزها الحديثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تاريخ يصنع في حفل توزيع جوائز نقابة الممثلين مساء أمس حيث مُنحت جائز أفضل ممثل مساعد لأول مرة لممثل أطرش وهو تروي كوتسور عن أداء دور رب عائلة طرشان في فيلم “كودا”، فضلا عن مشاركته في فوز الفيلم المفاجىء بجائزة أفضل طاقم تمثيل، متغلبا على “بلفاست” و”قوة الكلب” و”الملك ريتشارد” و”بيت غوتشي” و”لا تنظر الى الأعلى”، ما يجعله منافساً قويا في معركة جوائز الأوسكار.

ويذكر أن فيلم كودا حصل على عرضه الأول العام الماضي في مهرجان “صندانس” للأفلام المستقلة، حيث حصد أهم جوائزه، من ضمنها جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل أخراج. ومنذ ذلك الحين نال العديد من الجوائز آخرها كان “غولدن غلوب” أفضل ممثل مساعد لكوتسر، فضلا عن ترشيحه لأوسكار أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل ممثل مساعد لكوتسر، الذي بات الأكثر حظا بالفوز بها.

ممثلة فيلم ستيفن سبيلبرغ الموسيقي “قصة الحارة الغربية” وهي أريانا ديبوس أيضا صنعت تاريخا بفوزها بجائزة أفضل ممثلة مساعدة لتصبح أول لاتينية تفوز بجائزة نقابة الممثلين. ويذكر أنها فازت أيضا بغولدن غلوب تلك الفئة، ما يجعلها المرشحة المفضلة للفوز بالأوسكار. وإذا فعلا حققت ذلك فتصبح ثاني ممثلة لاتينية تفوز بالأوسكار، بعد ريتا مورينا، التي فازت بالجائزة عن ذات الدور في نسخة الفيلم الأولى عام 1961.

وكما كان متوقعا فاز ويل سميث بجائزة أفضل ممثل عن أداء دور والد محترفتي التنيس فينيسا وسيرينا وليامز في “الملك ريتشارد”، ما يجعل فوزه بأوسكار هذه الفئة حتميا. بينما حققت جيسيكا تشاستين فوزا مفاجئاً في فئة أفضل ممثلة عن أداء دور الشخصية التلفزيونية تامي فيه في فيلم “عيون تامي فيه”، متغلبة على أوليفيا كولمان، وليدي غاغا، وجنيفر هادسون ونيكول كيدمان، التي فازت بغولدن غلوب هذه الفئة.

لكن فوز تشاستين ليس بالضرورة مؤشرا مهما لفوزها بالأوسكار لأنها سوف تواجه مرشحات قويات أخريات هناك مثل كريستين ستيوارت وبينيلبي كروز.

من المفارقات أن الأفلام التي كانت الأكثر ترشحا لهذه الجوائز وتصدرت تكهنات الفوز بها وهي “بلفاست” و”قوة الكلب” و”بيت غوتشي” خرجت من الحفل بخفي حنين. جوائز نقابة الممثلين للتلفزيون كانت أيضا تاريخية ومفاجئة، حيث كرّمت لأول مرة في تاريخها عملا تلفزيونيا غير ناطق بالإنكليزية وهو مسلسل “نتفليكس” الجنوب كوري “لعبة الحبار”، الذي فاز بجائزتين وهما أفضل ممثل في مسلسل درامي لبطله لي يونغ – جي وأفضل ممثلة في مسلسل درامي لزميلته يونغ هو-يون.

ويذكر أن “لعبة الحبار” يعتبر أكثر المسلسلات التلفزيونية مشاهدة عن منصة نتفليكس.

“لعبة الحبار” حرم ممثلي مسلسل “الخلافة” من تلك الجوائز، لكنه لم يهزمه في أهم معركة وهي معركة جائزة أفضل طاقم تمثيل في مسلسل درامي، التي باتت الجائزة الثالثة التي يفوز بها مسلسل الخلافة بعد أن حصد جوائز الايمي والـ”غولدن غلوب” لأفضل مسلسل درامي.

مسلسل تيد لاسو أيضا يعود بعد فوزه بالايمي والغولدن الغلوب لأفضل مسلسل كوميدي ليحصد جائزة أفضل طاقم تمثيل في مسلسل كوميدي وأفضل ممثل في مسلسل كوميدي لبطله جيسون سوديكي عن أداء دور مدرب كرة قدم أمريكي يقوم بتدريب فريق بريطاني.

بينما تفوز كيت وينسلت للمرة الثالثة، بعد فوزها بالايمي والغولدن غلوب، بجائزة أفضل ممثلة في فيلم أو مسلسل محدود تلفزيوني عن أداء دور ضابطة مباحث في مسلسل “مير من أيستاون”.

وقد عقد حفل توزيع جوائز نقابة الممثلين في بلدة سانتا مونيكا الساحلية، حيث مُنح الدخول للمطعمين فقط. وتم بثه على شبكات TNT وTBS ، وسوف يكون متاحا للمشاهدة على منصة HBOMAX الالكترونية.