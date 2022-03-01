فضل شاكر يُهدي جمهوره “دمعة”.. “قلبي عم ينزف قهر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان اللبناني فضل شاكر طرح أغنيات ألبومه الجديد “بجامل ناس” تباعًا، إذ أصدر ثالث أغنيات الألبوم بعنوان “دمعة” من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد يوسف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وتنتمي الأغنية إلى الأعمال الرومانسية، إذ تحمل أجمل صور الفراق والشوق للحبيب، ويقول فيها فضل شاكر: “قلبي من الأوجاع عم ينزف قهر وينك حبيبي ارجاع حيضيع العمر”.

وحصدت أغنية “دمعة” تفاعلًا واسعًا فور صدورها فاقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، محققةً أكثر من 100 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

يتضمن ألبوم فاضل شاكر الجديد “بجامل ناس” 6 أغنيات، وهي “بجامل ناس” كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، و“ابعد خلاص” كلمات وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع علي أباظة، و“عز الغياب” كلمات أحمد الصانع، ألحان عبدالقادر الهدهود، توزيع أحمد أسدي، و“العزيز” كلمات فيصل الشعلان، ألحان محمد طويحي، وتوزيع علي أباظة.