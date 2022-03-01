شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: "ملف سرى" سيكون علامة مميزة فى رمضان 2022 على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مادلين طبر، إن مشاركتها فى مسلسل "ملف سري" سوف يكون علامة مميزة فى رمضان 2022 على شاشة dmc، مردفة: "المسلسل لا يجمع فقط التشويق والإثارة فحسب، ولكن يتحدث بعمق عن الوجع فى 2013 والزمن الصعب علينا خلال فترة الإخوان".

أضافت مادلين طبر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، أنها فخورة بدورها فى مسلسل "ملف سري"، قائلة: "فخورة بأنى بعمل دورى الحقيقى فى الحياة، خاصة وأننى خريجة إعلام، والمسلسل يتحدث عن دور الإعلام والقضاء فى مواجهة إرهاب الإخوان فى 2013".

وتابعت: "زمن الإخوان كان صعب جدا، والإعلام والقضاء كان ليهم دور كبيرة فى مواجهة الجماعة، وهانى سلامة هيعمل الشق الخاص بالقضاء فى مسلسل ملف سرى، وأنا الشق الخاص بالإعلام، وريمون مقار حتى فى أدوار ضيوف الشرف، جايب فنانين كبار، والإنتاج الخاص بالمسلسل مشرف جدا".

وأردفت: "سترون هانى سلامة فى مسلسل ملف سرى كما لم ترونه من قبل، وأنا وقعت فى غرام المسلسل من الحلقة الأولى، وأعد الجمهور بأن مسلسل ملف سرى سيكون رقم 1 فى رمضان المقبل على شاشة dmc".