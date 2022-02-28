توم هولاند يتصدّر إيرادات السينما بفيلم “مجهول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان الشاب توم هولاند، أن يحقق الكثير من النجاحات على مدار الفترة الماضية، فبعدما قاد فيلمين نحو المراكز الثلاثة الأولى في قوائم شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصل فيلمه السينمائي “مجهول – Uncharted” احتلال المركز الأول، في القائمة.

وحافظ “سبايدرمان” على تواجده في قائمة الخمسة الأوائل حيث اقتنص المركز الثالث في أسبوعه الحادي عشر ليصل مجموع الإيرادات 800 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

ووصل توم هولاند، البالغ من العمر 25 عاما، بمغامرته في فيلم “مجهول” إلى المركز الأول، حيث حقق 23.2 مليون دولار، في الأسبوع الثاني من طرحه، رغم ما يمثله من انخفاض بنسبة 46% في الإيرادات على عكس أسبوع الافتتاح، ليصل بذلك مجموع الإيرادات إلى 83.3 مليون دولار بنسبة هبوط بلغت 50% تقريباً حيث حقق الفيلم في أسبوعه الأول 44 مليون دولار.

وما ساعد في أن يكون فيلم “مجهول”، ذو جماهيرية كبيرة لأنه مستوحى من لعبة فيديو مطورة من سوني، كون سلسلة ألعاب فيديو تلك شعبية للغاية وتجذب الشباب الأصغر سناً، فيما يبدو أن نجومية توم هولاند، كان لها دور كبير في إقبال الجمهور على الفيلم الذي يستهدف جمهور الشباب.

وتعول الشركة المنتجة “سوني” على شباك التذاكر لتعويض الميزانية الكبيرة نسبياً التي بلغت 120 مليون دولاراً، رغم أن الفيلم استطاع أن يحقق 227 مليون دولار في أنحاء العالم قبل بداية عرضه يوم 14 مارس المقبل، في الصين التي تعد أكبر سوق لمشاهدة الأفلام.

وحصد فيلم “الرجل العنكبوت: لا طريق للعودة إلى الوطن” المركز الثالث محققاً 5 ملايين دولار، حيث انخفضت نسبة الإيرادات 23% منذ طرحه في السينمات قبل 9 أسابيع، ومن المتوقع أن يصل “سبايدرمان”، إلى 800 مليون دولار في دور السينما الأمريكية، فيما بلغت إيراداته على الصعيد العالمي 1.85 مليار دولار.

أما المركز الثاني فقد حصده فيلم Dog أو الكلب للفنان تشانينج تاتوم، حيث حقق الفيلم الكوميدي 10.2 مليون دولار في أسبوعه الثاني، وبذلك يرتفع رصيده في أمريكا الشمالية إلى 30.8 مليون دولار، وهي إيرادات قوية مقارنة بميزانيته التي لم تتعد 15 مليون دولار.

ويبدو أن التسويق الذكي للفيلم تحت شعار: “لا تقلق .. الكلب لا يموت”، كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا المركز، فيما فشل فيلمان جديدان في بلوغ إيرادات متقدمة وهما فيلمي الرعب الكوميدي “Studio 666″ و”سيرانو”

واحتل فيلم “ستوديو 666” المركز الثامن بإيرادات 1.5 مليون دولار، رغم أنه يجمع بين الرعب والموسيقى والكوميديا، ويدور حول العازف ديف جروهل ومحاولته وزملائه تسجيل ألبومهم الغنائي العاشر.

وجاء فيلم “سيرانو” في المركز التاسع محققاً 1.4 مليون دولاراً، وهو دراما موسيقية رومانسية من إخراج جو رايت، وبطولة بيتر دينكلاج نجم مسلسل لعبة العروش الشهير.

وهذا الفيلم مقتبس من مسرحية إدموند روستاند “سيرانو دي بيرجراك”، فيما أشارت الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 60% من المشاهدين كنّ من النساء.