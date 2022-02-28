نوال الزغبي تشارك جمهورها احتفالات فبراير الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها الكويتي في احتفالات فبراير الكويت، إذ تستعد لتقديم حفل غنائي كبير في “الأرينا – الكويت” يوم 11 مارس بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد.

وأعلنت شركة “روتانا” التي تتولى تنظيم احتفالات فبراير الكويت عن حفل النجمة نوال الزغبي في المهرجان، حيث قالت الصفحة الرسمية للشركة: “الأسبوع الثاني من حفلات فبراير الكويت العودة، النجمة الذهبية نوال الزغبي وسفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد – الأرينا كويت”.

وستقدّم نوال الزغبي خلال الحفل أغنياتها الشهيرة باللهجة الخليجية إضافة إلى روائع أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، وأغنيات ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”.

على صعيد آخر، انتهت نوال الزغبي مؤخرًا من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك” كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، والعمل من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، ومن المقرر طرح العمل في الأيام المقبلة.