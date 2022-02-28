الملكة إليزابيث تؤجل ظهورها للمرة الثالثة بسبب فيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجلت الملكة إليزابيث الثانية ظهورها الرسمي للمرة الثالثة، بعد إصابتها بعدوى كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل.

وفي التفاصيل، فقد أعلن قصر باكنغهام في بيان رسمي عن تأجيل الملكة ظهورَهَا الرسمي الثالث منذ الإصابة بعدوى كورونا، وهو الحفل الدبلوماسي الرسمي الذي كان يفترض أن يقام في يوم الأربعاء 2 مارس/ آذار 2022، في قلعة وندسور.

وكان من المفترض أن تشارك الملكة عن بعد باستخدام تطبيق مكالمات الفيديو، إلا أن ذلك لم يحصل، لكن وبحسب البيان، فإن قرار التأجيل جاء بناءً على نصيحة وزير الخارجية البريطاني للملكة.

وقد ذكرت تقارير بريطانية أن قرار التأجيل لا يتعلق بالحالة الصحية للملكة، إنما يتعلق بالظروف السياسية المستجدة عالمياً.