فيديو – حياة الفهد تضع بصمتها في جدار النجوم ببوليفارد الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، جمهورها المتابع لحسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو وثقت فيه لحظة قيامها بوضع بصمتها على “جدار المشاهير” في بوليفارد الرياض سيتي، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش زيارة قامت بها إلى السعودية في 25 فبراير الجاري تزامناً مع احتفالات بلادها باليوم الوطني الكويتي، الذي ظهرت فيها رفقة عدد من الفنانين بينهم سعاد عبدالله في احتفالية رفعت شعار: “ليلة في حب الكويت”.

وبتلك الخطوة انضمت حياة الفهد، إلى العديد من نجوم الفن الذين وثقوا بصمتهم على الجدار، سواء من نجوم الوطن العربي أو بوليوود مثل سلمان خان وأصالة ودنيا سمير غانم وعبدالله السدحان وطارق العلي وناصر القصبي وغيرهم.

وعبرت حياة الفهد، عن سعادتها بتلك الخطوة التي تعد إضافة إلى تاريخها الفني الحافل، فيما وجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على البادرة التي قام بها بجمعها والفنانين الكويتيين من بينهم القديرة سعاد عبدالله، التي شاركتها مقطع فيديو وهما يتحدثان عن بدايتهما الفنية، حيث قالت سعاد إن بداية مشوارهما الفني كان قبل 50 عاماً لتعترض حياة لغرض عدم الكشف عن عمرها، ليستقر الثنائي على أن بداية مشوارهما الفني كان في عام 2003.

وفي مقطع آخر ظهرت حياة الفهد، وهي تضع بصمتها على جدار المشاهير، وسط حضور عدد من وسائل الإعلام، الذين التقطوا لها الصور الموثقة لهذا الحدث، لتكتب حياة قائلة: “شكراً للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.. وكل الشكر والتقدير لمعالي تركي آل الشيخ.. بو ناصر على هذه البادرة الطيبة والجميلة في مناسبة عيد الوطني الكويتي لكم مني كل الحب والتقدير وربي يجمعنا دائماً على المحبة حياة الفهد”.

وتفاعل بعض الفنانين مع تلك الخطوة، حيث كتبت الفنانة فرح المهدي، قائلة: “الله يحفظكم”، وأضاف الفنان عبدالله عبدالعزيز المسلم قائلاً: “تستاهلين يا أم الفن الغالية”، بينما دون البعض تعليقات أثنوا فيها على نجومية حياة الفهد ومشوارها الفني المشرف للكويت والخليج العربي.

وجدار الشهرة “wall of fame”، يقع مقابل منطقة “استديو” في “بوليفارد رياض سيتي”، والذي يتيح لزوار موسم الرياض 2021، مصافحة النجوم والفنانين وكبار الشخصيات، الذين شاركوا في الموسم وتركوا بصماتهم على الجدار.

يذكر أن جدار الشهرة في “بوليفارد رياض سيتي”، يحاكي ممر الشهرة في هوليوود بالولايات المتحدة الأميركية، إذ يجمع بصمات المشاهير والفنانين والمؤثرين في الجوانب الترفيهية وفعالياتها المميزة، بينما يمثل الجدار أحد المواقع التي يقف عندها الزوار للحصول على وقت مستقطع قبل إكمال جولاتهم في مناطق “بوليفارد رياض سيتي” وفعالياتها المتنوعة.