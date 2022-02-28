الأمير هاري وميغان ماركل يسرقان الأنظار في حفل NAACP

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل حفل توزيع جوائز NAACP للصور، والذي أُقيم يوم السبت في 26 فبراير 2022، حيث شهد الحفل تسلم الثنائي لجائزة الرئيس، تقديراً لجهودهما في العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والانضمام إلى النضال من أجل الإنصاف في جميع أنحاء العالم.

وتألقت الدوقة ميغان ماركل في الحفل بفستان أزرق أنيق من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي ذي الأصول الإفريقية كريستوفر جون روجرز، تميز بقصة الكتف الواحد.

تأسست رابطة NAACP (الرابطة الوطنية لتقدم الملونين) في عام 1909 استجابةً للعنف المستمر ضد السود وهي أكبر وأبرز منظمة حقوق مدنية في الولايات المتحدة، وتضم أكثر من مليوني ناشط..

وكان الثنائي قد أصدرا بياناً خاصاً حول الموضوع ورد فيه أنه شرف حقيقي أن يعترف بهما الرئيس ديريك جونسون وهو الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اللذين تعتبر جهودهما حافزاً لدفع عجلة العدالة العنصرية والحقوق المدنية.

وفي سياق منفصل، أجرت شركة Redfield & Wilton Strategies بالتعاون مع صحيفة Sunday Express استطلاعاً للرأي أظهر أن غالبية الشعب البريطاني لا ترحب بتواجد الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

وبحسب الاستطلاع فإن 42% من البريطانيين لا يريدون أن يقوم ميغان وهاري، بالظهور خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة، أي

الذكرى السنوية السبعين لصعود الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إلى العرش البريطاني.

وفي الوقت نفسه فإن 30% فقط يُريدون الأمير هاري وزوجته أن يشاركا في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة، وعليه فإن الغالبية ترفض تواجدهما في هذا الحدث المهم.

وفي الوقت الذي لا يرغب الشعب البريطاني بتواجد الأمير هاري وزوجته في بريطانيا قريباً، يسعى الأمير جاهداً لتأمين الحماية لعائلته في الزيارة المرتقبة له لبريطانيا في الربيع.

فقد كشف محامو الأمير هاري أن الأمير لا يرغب بإحضار أطفاله إلى بريطانيا رغم شوقه لذلك؛ لأنه لا يشعر بالأمان، حيث يسعى الأمير هاري إلى مراجعة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية بمنعه من تمويل حماية الشرطة شخصياً له ولعائلته أثناء وجوده في المملكة المتحدة؛ حيث إنه يريد أن يمول فريقاً أمنياً خاصاً لعائلتهما.