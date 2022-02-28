حقيقة الخلاف بين جاستن بيبر وزوجته هايلي بالدوين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن هناك خلافاً بدأ بين المغني المعروف جاستن بيبر، وزوجته هايلي بالدوين بيبر، هذه الأيام وسط توقعات بالانفصال وفقاً لما أشارت إليه بعض التقارير التي كشفت عن وجود نزاع بشأن الرغبة في “الإنجاب”.

وأفادت التقارير بأن جاستن بيبر، يرغب في جيش من الأطفال، بينما هايلي قررت أن تضع جل تركيزها على حياتها المهنية وأنها لن تكون في حالة استعجال هذه الفترة.

يأتي هذا بعد أيام فقط من اعتراف هايلي بيبر، بأنها “بالتأكيد” لديها فكرة إنجاب طفل ولكنها لن تقدم على تلك الخطوة هذا العام.

ووفقاً للمصادر المقربة فإن جاستن بيبر، أصبح في حالة ذهول تارة ويأس تارة أخرى، بشأن قرار “هايلي” التي تعتبر نفسها لازالت صغيرة للغاية.

وبناء على ذلك، يبدو أن جاستن بيبر، وزوجته هايلي، على خلاف بهذا الشأن بعد أن تعارضت رغباتهما، إذ أوضحت المصادر أن جاستن، كان حريصا على إنجاب الأطفال وتحلى بالصبر لفترة من الوقت، وحالياً أصبح لا يصبر على هذا الأمر، ومع كشف “هايلي” عن رغبتها التي كانت ضد رغبته بات الأمر بمثابة الصدمة بالنسبة له.

ووفقاً لما أكده بعض الأصدقاء المقربين فإنهم ينظرون لما يحدث على أنه إشارة للاتجاه نحو أزمة صعبة بينهما، حيث باتت مسألة إنشاء عائلة هي الموضوع الرئيسي في منزل الثنائي.

وأكد مقربون أنه ورغم الحب والانسجام الذي يظهره الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المناسبات إلا أن فكرة الإنجاب مع رفض هايلي، ستحول حياتهما إلى جحيم وربما تنذر بانفصال قريب بينهما.