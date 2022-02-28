والدة ذا روك تغني لوالديها الراحلين.. فيديو مؤثر في المقبرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم العالمي دوين جونسون، الجمهور بالكشف عن مقطع فيديو ظهر فيه رفقة والدته، وهو يستعرض قضاءه يوماً معها وهي تقوم بالغناء والعزف أمام المقابر عند زيارة كانت تقوم بها، في قبر والدتها في “هاواي”.

وبين ذا روك، أن تواجده في تلك المناسبة رفقة والدته أتاح له إدراك أهمية الجلوس في هكذا مكان، لافتاً إلى أن الحياة تتحرك سريعاً حيث تمر ذكرى عام جديد على رحيل جدته، مبيناً أن والدته كانت تتذكر والدتها وتقوم بالغناء لها والعزف أيضاً كما أنها كانت تروي كل قصصها.

وقال إنه دائماً ما يستخدم كلمة “مانا” لوصف الطاقة الروحية والطاقة بشكل عام، التي تتمتع بها والدته، مردفا أن والدته مانا قوية جداً في هذا اليوم كما أنها تتمتع بالكثير من الهدوء.

وأوضح أن والدته لي تلك المناسبة تبدو حزينة بعض الشيء، ولكن هناك شعور بالكثير من الامتنان والفرح، مبيناً أنه على علم بأن جمهوره يعي الشعور الذي يتحدث عنه عندما يتعلق الأمر بالأحباء الذين يتوفون.

وأشار ذا روك، إلى أن كلمات والدته عن جديته محفورة في ذاكرته، موجهاً رسالة للأولى قال فيها: “لحنك يبقى في الوجدان .. الحياة ليست إلى الأبد، ولكن ما تفعليه هو الحب”.

واختتم ذا روك، حديثه بأنه قضى يوماً مميزاً جدا، ويأمل في أن يقضي الجميع عطلة نهاية أسبوع رائعة لعائلاتهم وأحبائهم.