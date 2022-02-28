روبي بإطلالة غريبة في أحدث صورها.. والجمهور يشبهها بهذه الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية روبي صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها مؤخرًا، وظهرت فيها بإطلالة غربية.

وظهرت روبي في الصور بإطلالات غريبة لم يعتد الجمهور عليها، فبدت فيها شبيهة بالشخصية الكرتونية “بوكاهانتس” التي ظهرت في أفلام “ديزني”، على حد وصف الجمهور.

ولم تُفصح روبي عن سبب قيامها بجلسة التصوير هذه، حيث لم تترك أي تعليقٍ على الصور تشير فيه إلى سر اعتمادها هذه الإطلالات، لتترك الجمهور في حيرةٍ من أمره، متسائلين ما إذا كانت تروج من خلالها إلى أحد أعمالها التي تعكف حاليا على تصويرها وخصوصا مسلسل “رانيا وسكينة” المتوقع عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، أو أنها تروج لأعمال أخرى.

وعلى صعيد نشاطها الفني، فإن روبي تستعد حاليا لبطولة مسلسل جديد بعنوان “لحم ودم” والمكون من 10 حلقات للعرض على منصة رقمية، حيث من المقرر انطلاق تصويره بعد شهر رمضان.