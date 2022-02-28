شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلاً غنائيًا، في الكويت 11 مارس الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وقالت شيرين، قائلة: "جاهزين يا أهل الكويت؟ وحشتوني جدًا، إن شاء الله هكون معاكم يوم 11- 3 في الكويت الحبيبة".

ومن جهة أخرى تداول عدد من رواد السوشيال ميديا أحدث ظهور للنجمة ​شيرين عبد الوهاب​، والتي تم التفاعل معها بشدة خاصة أن البعض وجد أن شيرين ظهرت بوزن زائد هذا غير تغير لوك شعرها بعدما زاد طوله قليلا، ما أضاف لها مظهرًا جديدًا .

وتصدرت شيرين عبد الوهاب الترند خلال الفترة الأخيرة، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها، وظهرت بإطلالة مبهرة، وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم، أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية قائلة:"، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي".

برنامج "الدوم" يشارك في عضوية لجنة التحكيم به المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.