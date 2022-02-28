شكرا لقرائتكم خبر عن "أم طيبة" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر
وحصد جائزة لطيفة الزيات لأحسن سيناريو فيلم "ريحانة" إخراج عبد الله محمد سعد، وهو إنتاج بنجلاديش، سنغافورة، بينما ذهبت جائزة بهيجة حافظ لأحسن مخرجة إلي دارين سلّام مخرجة فيلم "فرحة"، وهو إنتاج مشترك بين الأردن، السويد، السعودية.
وفاز بجائزة رشيدة عبد السلام، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) الفيلم السعودي "قوارير" إخراج نوره المولد، نور الأمير، رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، وحصد جائزة آسيا داغر لأحسن فيلم الفيلم الفرنسي "أم طيبة" إخراج حفصية حرزي.
وتترأس لجنة تحكيم المسابقة النجمة الرومانية كريستينا فلوتور، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2012، وتضم في عضويتها النجمة المصرية بسمة، والنجمة الفرنسية مارلين كانتو، والناقدة والمبرمجة الألمانية إنجريد بيرباوم، والمؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا.
وحرص على حضور ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الـ 6 عدد من الفنانين المشاركين فى الفعاليات سواء من لجان التحكيم أم ضيوف المهرجان، منهم داليا البحيرى وبسمة وسلوى خطاب وشيرى عادل ودينا ونيقولا معوض وأمير المصرى ورئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، وعدد كبير من صناع الأفلام المشاركة فى دورة هذا العام فى المسابقات المختلفة، كما حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزوجته.