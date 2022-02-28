شكرا لقرائتكم خبر عن "أم طيبة" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يختتم فعاليات دورته السادسة اليوم، منح جائزة نادية لطفي للفنانة كرم طاهر عن دورها في فيلم "فرحة" إخراج دارين سلام والفيلم من إنتاج الأردن، السويد، السعودية ، وذهبت جائزة سعاد حسني لأحسن ممثلة للفنانة سابين أزيما عن دورها في فيلم "اسم سري" إخراج أوريليا جورج، والفيلم إنتاج فرنسي.

وحصد جائزة لطيفة الزيات لأحسن سيناريو فيلم "ريحانة" إخراج عبد الله محمد سعد، وهو إنتاج بنجلاديش، سنغافورة، بينما ذهبت جائزة بهيجة حافظ لأحسن مخرجة إلي دارين سلّام مخرجة فيلم "فرحة"، وهو إنتاج مشترك بين الأردن، السويد، السعودية.

وفاز بجائزة رشيدة عبد السلام، (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) الفيلم السعودي "قوارير" إخراج نوره المولد، نور الأمير، رغيد النهدي، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، وحصد جائزة آسيا داغر لأحسن فيلم الفيلم الفرنسي "أم طيبة" إخراج حفصية حرزي.

وتترأس لجنة تحكيم المسابقة النجمة الرومانية كريستينا فلوتور، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 2012، وتضم في عضويتها النجمة المصرية بسمة، والنجمة الفرنسية مارلين كانتو، والناقدة والمبرمجة الألمانية إنجريد بيرباوم، والمؤلفة والمخرجة والمنتجة رحماتو كيتا.