شكرا لقرائتكم خبر عن "فرحة" يحصد جائزة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تحكيم مسابقة جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن الفيلم الفائز بجائزة أحسن فيلم يورومتوسطي يتناول قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، حيث ذهبت الجائزة لفيلم "فرحة" إخراج دارين سلّام، وهو إنتاج الأردن، السويد، السعودية

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج المصري مجدي أحمد على، وتضم اللجنة في عضويتها الناقدة البولندية "أولا سلوى" والكاتبة والناقدة السينمائية ناهد صلاح، ومن تونس تشارك الباحثة والمبرمجة إنصاف أوهيبة، وتضم اللجنة كذلك الكاتب والمخرج المغربي أحمد بولان.

كما ذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان للإنتاج إلي فيلمي "أن تكون بهجة" إخراج تغريد العصفوري، و"كف مريم" إخراج روجينا بسالي.

وذهبت جائزة ورش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لتطوير السيناريو مناصفة بين آية خالد عن سيناريو فيلم "جميلة من غير حاجة"، ونوال محمود عن فيلم "رسول الحب".

وحرص على حضور ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الـ 6 عدد من الفنانين المشاركين فى الفعاليات سواء من لجان التحكيم أم ضيوف المهرجان، منهم داليا البحيرى وبسمة وسلوى خطاب وشيرى عادل ودينا ونيقولا معوض وأمير المصرى ورئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، وعدد كبير من صناع الأفلام المشاركة فى دورة هذا العام فى المسابقات المختلفة، كما حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزوجته.