شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية الخيط" يحصد جائزة مسابقة أفلام "ذات أثر" بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتب أحمد محمود، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وذهبت جائزة أحسن موضوع لفيلم "حكايتها" إخراج سيد علي من مصر، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "أبواب مكة"، إخراج مهند دياب من مصر، كما حصد فيلم "بداية الخيط" إخراج ريم أسامة - مصر، الولايات المتحدة جائزة أحسن فيلم ذو أثر في المجتمع المدني.
وحرص على حضور ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الـ 6 عدد من الفنانين المشاركين فى الفعاليات سواء من لجان التحكيم أم ضيوف المهرجان، منهم داليا البحيرى وبسمة وسلوى خطاب وشيرى عادل ودينا ونيقولا معوض وأمير المصرى ورئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، وعدد كبير من صناع الأفلام المشاركة فى دورة هذا العام فى المسابقات المختلفة، كما حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزوجته.