شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية الخيط" يحصد جائزة مسابقة أفلام "ذات أثر" بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الروائية عزة كامل، وتضم في عضويتها الفنانة ريم البارودي، والكاتب أحمد محمود، وتقام المسابقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وذهبت جائزة أحسن موضوع لفيلم "حكايتها" إخراج سيد علي من مصر، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم "أبواب مكة"، إخراج مهند دياب من مصر، كما حصد فيلم "بداية الخيط" إخراج ريم أسامة - مصر، الولايات المتحدة جائزة أحسن فيلم ذو أثر في المجتمع المدني.