شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر 14" يحصد جائزة الفيلم المصري و"روابط مقدسة" يفوز بجائزة النقاد بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بالدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جوائز المسابقة، ويرأس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز، وتضم في عضويتها الفنانة داليا البحيرى، والفنان نيقولا معوّض.

وذهبت جائزة "نوت" لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، لفيلم "قمر 14" إخراج هادي الباجوري وهي مقدمة من شركة سينرجي، كما فاز بجائزة "نوت" لأحسن فيلم مصري يمثل إبداع المرأة، فيلم "العودة" إخراج سارة الشاذلي.. والجائزة مقدمة من مؤسسة بلان إنترناشونال.

كما ذهبت جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، إلي فيلم "روابط مقدسة" إخراج محمد صالح هارون، والفيلم إنتاج تشاد، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وتتكون لجنة التحكيم من الناقد الكبير كمال رمزي رئيسا وتضم في عضويتها الناقدة صفاء الليثي والناقدة ماجدة خير الله.