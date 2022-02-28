شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر 14" يحصد جائزة الفيلم المصري و"روابط مقدسة" يفوز بجائزة النقاد بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر
وذهبت جائزة "نوت" لأحسن فيلم مصري معني بقضايا نسوية، لفيلم "قمر 14" إخراج هادي الباجوري وهي مقدمة من شركة سينرجي، كما فاز بجائزة "نوت" لأحسن فيلم مصري يمثل إبداع المرأة، فيلم "العودة" إخراج سارة الشاذلي.. والجائزة مقدمة من مؤسسة بلان إنترناشونال.
كما ذهبت جائزة جمعية نقاد السينما المصريين، إلي فيلم "روابط مقدسة" إخراج محمد صالح هارون، والفيلم إنتاج تشاد، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، وتتكون لجنة التحكيم من الناقد الكبير كمال رمزي رئيسا وتضم في عضويتها الناقدة صفاء الليثي والناقدة ماجدة خير الله.
وحرص على حضور ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الـ 6 عدد من الفنانين المشاركين فى الفعاليات سواء من لجان التحكيم أم ضيوف المهرجان، منهم داليا البحيرى وبسمة وسلوى خطاب وشيرى عادل ودينا ونيقولا معوض وأمير المصرى ورئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، وعدد كبير من صناع الأفلام المشاركة فى دورة هذا العام فى المسابقات المختلفة، كما حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزوجته.