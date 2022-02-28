الأسعد الجاموسى يقدم ورشة لإعداد الممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان التونسي الأسعد الجاموسي ورشة لإعداد الممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للمواهب المحبة للتمثيل من أبناء محافظ الأقصر في إطار سعي المهرجان لدعم وتنمية المجتمع المحلي وتفاعل المهرجان مع سكان المحافظة من أهل الصعيد.

وصرح الأسعد الجاموسي لـ"الخليج 365": ورشتي ترتكز على الجمع بين طريقتين متكاملتين وهما طريقة ستانيسلافسكي التي تعتمد الذاكرة العاطفية وطريقة مايرهولد التي تعتمد بيوميكانيك الجسد وأقوم بالاعتماد عليهما بشكل متقاطع بحيث يمكن الانتقال من تمارين وحركات جسدية جماعية الى تعبيرات ثنائية او ثلاثية أو فردية تستدعي بناء حالات ووضعيات مرتجلة تستدعي الشروع في رسم الخطوط الأولية لشخصية ما.

وأضاف : تستوجب ورشة اعداد الممثل انشاء حيز حميمي بين المشاركين، ويجب العمل على البناء التدريجي لهذا الحيز الدي يشعر فيه كل مشارك بالراحة والثقة والارتياح والانسجام مع الذات ومع الاخرين وفي هدا المجال، تقوم ألعاب الاحماء الجسدي والاعداد النفسي دورا محوريا ، وفي هذا الإطار يمكن استقاء جملة من التمارين الجماعية المستوحاة من طريقة مايرهولد.

الأسعد الجاموسى هو أحد أهم الممثلين والمخرجين المسرحيين فى تونس وقد تولى رئاسة مهرجان أيام قرطاج المسرحية عام 2014، وهو الحدث المسرحى الأهم عربيا وإفريقيا حتى الآن .

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي.