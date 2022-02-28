شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى ودينا وشيرى عادل على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان أسوان للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووصل الآن الفنانات داليا البحيرى وبسمة وسلوى خطاب وشيرى عادل ودينا ونيقولا معوض وأمير المصرى ورئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، وعدد كبير من صناع الأفلام المشاركة فى دورة هذا العام فى المسابقات المختلفة، كما حضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وزوجته.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين فى المسابقات المختلفة خلال حفل الختام بعد قليل، وشهد المهرجان طوال فعالياته التى انطلقت منذ الأربعاء الماضى العديد من الأنشطة الفنية وعروض الأفلام المختلفة.