الكشف عن سعر معجون أسنان محمد رمضان المصنوع من “الذهب عيار 24″… لن تتوقع سعره!

كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 08:57 مساءً - أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل بعد نشره مقطع فيديو داخل الحمام، بينما يمسك في يده أنبوبا ذهبي اللون وفي يده الأخرى فرشاة من نفس اللون.

وقال رمضان تعليقًا على هذا الفيديو: “صباح الدهب، معجون أسناني عيار 24″، حيث تبين أن معجون الأسنان خاص بشركة “swiss-smile” السويسرية والمتخصصة في منتجات التجميل.

ووفقًا للشركة السويسرية، فإن المعجون يبلغ سعره 99 فرنكا سويسريًا أي ما يعادل نحو (1700 جنيه مصري)، ويحتوي المعجون على غبار الذهب عيار 23.75 قيراط أي “24 قيراط”، ويوفر حماية مثالية للتسوس، بينما فرشاة الأسنان مطلية بالذهب ما يعطيها ملمسًا ناعمًا.

وشرحت الشركة، أن معجون الأسنان يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويعمل على تجديد الخلايا، والذهب فعال للغاية في العناية بالأسنان ومنع الإصابة بالتسوس والتهاب اللثة: “تحتوي تركيبة الأنبوب الفريدة، على بروتين فسيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في اللعاب ويحمي الأسنان”.

محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب عيار 24

هذا وقد نشر الفنان المصري محمد رمضـان، مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، أثار به جدلًا واسعًا حيث ظهر وهو يقوم بغسل أسنانه بمعجون من الذهب.

الفيديو ظهر محمد رمضـان خلاله عاريًا من الجزء الأعلى، ويقوم بتنظيف أسنانه على أنغام أغنيته “متعودة”.

وعلّق رمضان على الفيديو، قائلا: “صباح الذهب.. معجون أسناني عيار 24”.

في المقابل، أثار تصرفه هذا استفزاز متابعيه وروّاد السوشيال ميديا، وذلك لاستعراضه الثراء الفاحش، ولكنه لم يجب على التعليقات السلبية، خاصة تلك التي وصفته بالمغرور والمتعالي ومحب التباهي بممتلكاته.

“أمام الطائرة”.. محمد رمضان ينشر صورًا مع عائلته

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصور له، نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام” وظهر رمضان في الصور رفقة زوجته “نسرين” وأبنائه “كنز وعلي”، من أمام “الطائرة” أثناء عودتهم للقاهرة.

وعلّق محمـد رمضان على تلك الصور قائلا: “العودة إلى القاهرة”، فيما حازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

محمد رمضان في الموسم الرمضاني 2022

ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في “مسلسل المشوار“، الذي يخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

مسلسل “المشوار” بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، وعدد من الفنانين، إنتاج محمد السعدي تأليف محمد فريد إخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن الفنان محمـد رمضان شارك في السباق الرمضاني لعام 2021، بـ “مسلسل موسى” إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

كما طرّح الفنان محمـد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، مؤخرًا، أغنيته الجديدة بعنوان “باي باي ثانوية”.

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