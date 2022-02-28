شكرا لقرائتكم خبر عن فضل شاكر يطرح ثالث أغنياته "دمعة" من ألبوم "بجامل ناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب اللبنانى فضل شاكر أغنية "دمعة" التى تعد الأغنية الثالثة ضمن أغانى ألبومه الجديد "بجامل ناس"، الذى يطرح منه أغنية كل أسبوع، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد ماضى، ألحان زياد يوسف، توزيع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنة نذكر منها :

شو بيبقالي لما تغيب عن عينيّ

إلا الخوف والحرمان والقسيي

ودمعة تسلم دمعة .. وجمعة تودع جمعة

وقلبي مثل الشمعة.. يدوب ويحترق فييّ

ويطرح المطرب فضل شاكر، ألبومه المينى بعنوان "بجامل ناس" ولكن بنشر أغنية كل أسبوع أولها كانت أغنية "بجامل ناس" من كلمات محمد الجمال وألحان مدين، كما طرح أغنية "توقعنى" من كلمات محمد القاسمى، ألحان إبراهيم الغانم.

وتأتى باقى الأغنيات كالتالى "دمعة" من كلمات أحمد ماضى وألحان زياد يوسف "عز الغياب" من كلمات أحمد الصانع وألحان عبد القادر الهدهود "ابعد خلاص" من كلمات وألحان عمرو الشاذلى "العزيز" من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد طويحى.