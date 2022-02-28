شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يروج لأغنيته الجديدة "هانتقابل بعدين" ويعلق: قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم هيثم شاكر لأحدث أغانيه على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك والتى تحمل اسم "هنتقابل بعدين" وعلق قائلاً: هنتقابل بعدين قريبًا.





وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتى تحمل إسم "يإذيك" من كلمات صابر كمال، والحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.

وكان النجم هيثم شاكر قد طرح مؤخرًا أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".

وحل النجم هيثم شاكر مؤخرًا ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدث عن المعادلة الناجحة فى الأغانى، وقال هيثم: "المعادلة إنك تبقى متصدق في الأغانى ومتجريش وراء التريند وسهل جدا أنك تطلع تريند دلوقتى أقلع القميص وامشى في الشارع هتطلع تريند، النجاح هواللى صعب لكن التريند مفيش أسهل منه وهتعمل أى حاجة مثيرة للجدل هتطلع تريند".