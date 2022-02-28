خاص| مخرج برنامج سمير صبري: "شفت فيه حاجة غريبة رغم سنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي، الذي يقدمه الفنان الكبير سمير صبري عبر أثير الإذاعة المصرية، إن خلال تواجده معه في المستشفى التي يتلقى العلاج بها في أزمته الصحية الأخيرة، لاحظ شيئا غريبا.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شفت فيه حاجة غريبة، طبعا في سنه ومع مرضه واحتياجه لتركيب كانيولا هناك تعب أكيد، لكن بمجرد أن أقول إننا سنقوم بتسجيل حلقة جديدة، أجده استعاد نشاطه وذاكرته ولسانه الطليق".

وتابع تركي "هذا الرجل له قدرة على عمل حلقة مع أي شخص، وتحت أي ظرف، يعمل منذ 6 أو 7 أعوام في البرنامج دون أن يتقاضى أجرًا، وفي بعض الأحيان عندما يحتاج الأمر منا السفر لتغطية بعض المهرجانات الفنية، تكون إقامتي على حسابه الشخصي، من حبه الكبير لماسبيرو لهذا الكيان ولرموزه، ومنهم آمال فهمي ولبنى عبدالعزيز وعبدالقادر حاتم".

جدير بالذكر أن الفنان سمير صبري يعاني منذ عدة أيام من أزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتحتاج حالته لإجراء عملية قسطرة في القلب، ويعمل الأطباء حاليا على تجهيزه قبل خضوعه للعملية، وحرص على زيارته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، إلى جانب من يقومون بالحديث إليه عبر الهاتف، بينهم: ليلى علوي، ميرفت أمين، نجلاء فتحي، سماح أنور، دنيا سمير غانم.