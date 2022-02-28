بعد تصدر ويجز التريند.. لماذا ربطت الشائعات بين عمرو دياب وهدى المفتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مطرب الراب ويجز، لليوم الثاني على التوالي تريند موقع البحث "جوجل"، بالتزامن مع وصول أحدث أغانيه "البخت"، إلى ما يزيد عن 3 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

والمفارقة هنا أن الأغنية التي كتب كلماتها ويجز، ويقول فيها: "عيني منها بشكل جدي، وتقيلة مش تقلانة، اتبخر سحري، مش باجي على بالها وما فكرتش"، قوبلت بتعليقات من جمهوره أن المقصودة بها هي الفنانة هدى المفتي، التي شاركت معه في مسلسل "بيمبو"".

وزاد من سخونة الجدل، مع نشر الفنانة هدى المفتي، مقطع فيديو لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنية "البخت" .

عمرو دياب

الفنانة وعارضة الأزياء هدى المفتي، سبق وأثارت الجدل أيضا في يوليو الماضي، وتردد وجود علاقة حب تجمعها بالفنان عمرو دياب، وذلك بعد ظهورها في كليب أغنية "الدنيا بترقص"، قبل أن تقوم بالنفي.