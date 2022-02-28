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تعرف على الأفلام الروائية القصيرة المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، عن الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

وجاءت القائمة على النحو التالي:

- فيلم "أصداء" إخراج چوليان كوبرسي .

- فيلم "هيزيا" إخراج شابنام زارياب .

- فيلم "باني" إخراج تاتيانا را .

- فيلم "كبير" إخراج دانيال بيني .

- فيلم "زهور" إخراج كريستيان إكسيبوليس .

- فيلم "أنا حالة طارئة" إخراج راؤول دييز رودريجيز .

- فيلم "أول آخر صيف" إخراج ناستازجا جونيرا .

- فيلم "أولوت" إخراج لاو تشارلز .

- فيلم "أمهات" إخراج بيروت كابوستينسكايت .

- فيلم "غريبان وليلة" إخراج خالد منصور .

- فيلم "قلبي الأسود" إخراج جورش غزريان .

- فيلم "الرحلة الطويلة" إخراج علي كاظم .

وتنطلق فعاليات الدورة ٢٣ من المهرجان في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس المقبل، في مدينة الإسماعيلية

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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