تعرف على الأفلام الروائية القصيرة المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، عن الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

وجاءت القائمة على النحو التالي:

- فيلم "أصداء" إخراج چوليان كوبرسي .

- فيلم "هيزيا" إخراج شابنام زارياب .

- فيلم "باني" إخراج تاتيانا را .

- فيلم "كبير" إخراج دانيال بيني .

- فيلم "زهور" إخراج كريستيان إكسيبوليس .

- فيلم "أنا حالة طارئة" إخراج راؤول دييز رودريجيز .

- فيلم "أول آخر صيف" إخراج ناستازجا جونيرا .

- فيلم "أولوت" إخراج لاو تشارلز .

- فيلم "أمهات" إخراج بيروت كابوستينسكايت .

- فيلم "غريبان وليلة" إخراج خالد منصور .

- فيلم "قلبي الأسود" إخراج جورش غزريان .

- فيلم "الرحلة الطويلة" إخراج علي كاظم .

وتنطلق فعاليات الدورة ٢٣ من المهرجان في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس المقبل، في مدينة الإسماعيلية