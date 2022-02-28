تعرف على الأفلام الروائية القصيرة المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، عن الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة
وجاءت القائمة على النحو التالي:
- فيلم "أصداء" إخراج چوليان كوبرسي .
- فيلم "هيزيا" إخراج شابنام زارياب .
- فيلم "باني" إخراج تاتيانا را .
- فيلم "كبير" إخراج دانيال بيني .
- فيلم "زهور" إخراج كريستيان إكسيبوليس .
- فيلم "أنا حالة طارئة" إخراج راؤول دييز رودريجيز .
- فيلم "أول آخر صيف" إخراج ناستازجا جونيرا .
- فيلم "أولوت" إخراج لاو تشارلز .
- فيلم "أمهات" إخراج بيروت كابوستينسكايت .
- فيلم "غريبان وليلة" إخراج خالد منصور .
- فيلم "قلبي الأسود" إخراج جورش غزريان .
- فيلم "الرحلة الطويلة" إخراج علي كاظم .
وتنطلق فعاليات الدورة ٢٣ من المهرجان في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس المقبل، في مدينة الإسماعيلية