جنى ل “صوت بيروت إنترناشونال” وضع لبنان مزرٍ لكني متفائلة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 6:41 مساءً

تعتبر المغنية اللبنانية جنى من جيل الشباب الذي يثابر كي يصل إلى مكانة فنية مميزة، قدمت خلال سنوات من العمل مجموعة من الأغنيات المميزة، كما أنها تمتلك موهبة تأليف الشعر الغنائي.

قبل أيام أصدرت جنى أغنية جديدة بعنوان “رومانسية” باللهجة المصرية، ومن خلال حديثها ل”صوت بيروت انترناشونال” عن سبب غيابها عن تقديم أي جديد منذ سنتين، وردة فعل تجاه عملها الجديد، قالت: “غبت عن الساحة مدة عامين تقريبا بسبب الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها لبنان وأيضا إنتشار جائحة كورونا التي حدت من نشاطي وتضيف ” لكن خلال تلك الفترة كنت أبحث وأستمع إلى أعمال موسيقية بهدف تقديمها إلى الجمهور الذي يحبني.

وأنا بطبعي لا أحب أن أقدم أغاني والناس ليست في مزاج سماع الموسيقى وسط انشغالاتها الحياتية والإجتماعية، كما أوضحت جنى عن سبب عدم طرحها أي عمل رغم أن زملائها في شركة ” ميوزيك إذ ماي لايف” كانوا نشيطين أمثال رحمة رياض وناصيف زيتون ” هذا السؤال يوجه إلى الشركة وليس لي”.

إنما قبل أيام صدرت لي أغنية مصرية إيقاعية بعنوان “رومانسية” من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب، لم أصورها فيديو كليب بل قدمتها للجمهور مع lyric video، وبالتعاون مع شركة مصرية والحمد الله التفاعل مع الأغنية عبر كل المنصات الرقمية كبير جداً، وهذا دليل أن الناس أحبوا أغنيتي الجديدة.

كما أن الجمهور المصري متفاعل معها وأنا سبق وقدمت أكثر من عمل باللهجة المصرية وهناك تحضيرات لأعمال جديدة ما بين اللبناني والمصري للفترة المقبلة.

وعند سؤالها عن الوضع الفني وكيف تنظر اليه وما هي الأعمال الغنائية التي أحبتها في الأشهر الماضية قالت: “أجبتني أغنيتي النجم الكبير وائل كفوري ” كلنا مننجر” و ” البنت القوية” وأيضا أغنية رحمة رياض ” الكوكب” أحببتها جداً.

وهل يمكن أن تكتب شعر غنائي أكدت أن هناك تحضيرات لأكثر من عمل لها ولمطربين آخرين من كلماتها، كما تستعد جنى لإحياء أكثر من حفلة في الفترة المقبلة ما بين تركيا ومصر وسوريا.

وأخيرا عن الوضع اللبناني تقول ” للأسف لبنان وضعه مذري جدا لكني إنسانة متفائلة وأتمنى أن يكون بلدي في أفضل حال بأقرب فرصة.