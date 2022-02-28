كتب امير فتحي في الاثنين 28 فبراير 2022 06:53 مساءً - كشف الفنان ” حازم إيهاب ” عن استقباله لمولوده الأول ” يونس ” يوم 18 فبراير من الشهر الجاري إلا أنه ولد بعيب خلقي في القلب استدعى خضوعه لعملية جراحية بعد ولادته بساعات .
فكتب حازم إيهاب في منشور له عبر حسابه على فيس بوك : ” الحمد لله ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب يوم ٢٠٢٢/٢/١٨ .. يونس اتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات ” .
وتابع مطالبا الجمهور بالدعاء لإبنه : ” وهو حاليًا في الرعاية المركزة والله أعلم هيقدر يخرج امتى .. أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة، ومتأسف جدًا لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يطلب الدعاء لمولوده : ” اتولد بعيب خلقي في القلب .. وعمل عملية وهو عمره ساعات “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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